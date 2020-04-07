Стокгольм, , 13:08 — REGNUM В настоящее время разведывательные службы нескольких стран втянуты в перетягивание каната, чтобы перехватить жизненно важное медицинское оборудование для лечения своих граждан от смертельной коронавирусной инфекции и предотвратить ее распространение. Об этом 7 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Сейчас существует огромный спрос на различные виды защиты лица и органов дыхания, другое защитное оборудование и, что не менее важно, маски-респираторы. Несколько раз заказы, сделанные одними странами, перекупались другими или захватывались еще до их транспортировки. Несколько раз грузовые самолеты были вынуждены ждать, когда им отказывали в разрешении на взлет.

Поэтому несколько стран использовали свои разведывательные службы, чтобы оставаться на шаг впереди и иметь возможность овладеть контролем над желанными товарами и ресурсами для борьбы с COVID-19.

Так, на израильском ТВ рассказали, как гражданская разведывательная служба Моссад впервые попыталась в этой гонке добраться до зарубежных заводов, чтобы обезопасить оборудование для транспортировки. Другие израильские разведывательные службы, армия и военные исследовательские центры также участвуют в борьбе с коронавирусом, в том числе с помощью передовых исследований, направленных на производство вакцин, переоборудование существующего медицинского оборудования для пациентов с диагнозом COVID-19.

Журналисты Sveriges Radio также сообщают о том, что разведывательные службы многих стран теперь ответственны за получение знаний из-за рубежа для создания собственного производства, например, респираторов.