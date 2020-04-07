Киев, 7 апреля 2020, 12:56 — REGNUM В связи с карантином на Украине и в мире наблюдается «сужение прав и свобод» граждан, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 7 апреля в интервью изданию «Левый берег».
Напомним, ранее Разумков рассказал, что в мире идёт процесс деглобализации, каждая страна начинает действовать исключительно в своих интересах.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 6 апреля усилили карантинные меры, что привело к стычкам с полицией.
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