Бишкек, , 12:53 — REGNUM Россия передала Киргизии на безвозмездной основе 5000 тестов на коронавирус, основанных на методе полимеразной цепной реакции, и реагенты к ним. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Также в киргизскую столицу доставили приобретенные в Белоруссии 100 упаковок реагентов и компонентов для ПЦР-тестов на коронавирус. При этом белорусский производитель предоставил бесплатно дополнительно пять упаковок готовых тестов.

Тесты, реагенты и компоненты доставили чартерным рейсом из Екатеринбурга в Бишкек и передали их на баланс министерства здравоохранения Киргизии.

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