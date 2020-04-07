Бишкек, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и еще 12 чиновников, входившиев делегацию, посетившую районы заражения коронавирусной инфекцией на юге республики, были отправлены на домашний карантин.

Отмечается, что сразу по прибытии обратно в столицу Киргизии все члены делегации, прилетевшие из региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, прошли экспресс-тест на выявление коронавируса.

Ни у одного из них вирус не был обнаружен. Тем не менее в целях минимизации рисков их отправили на домашний карантин сроком на три дня.

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