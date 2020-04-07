Москва, , 12:48 — REGNUM Около 30 субъектов РФ намерены самостоятельно решить проблему обманутых дольщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил заместитель генерального директора фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс в ходе онлайн парламентских слушаний в Госдуме.

«Порядка 30 субъектов заявили, что справятся самостоятельно, без обращения за федеральной помощью», — заявил Ниденс.

При этом, по его словам, создано уже 49 региональных фондов и в ближайшее время появится еще порядка пяти.

Кроме того, представитель фонда заверил, что работа не прекращается на фоне коронавируса, ежемесячно проводится оценка состояния порядка двух тысяч застройщиков и 3−4 тыс. объектов.

Федеральный Фонд защиты прав дольщиков планирует до конца 2020 года достроить дома для 6−7 тыс. человек.

Напомним, что структуры фонда являются застройщиками 90 объектов — это дома обанкротившегося девелопера Московской области Urban Group и корпуса нижегородского жилого комплекса «Новинки Smart City».

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