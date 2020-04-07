Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Благовещения подписала акт о помиловании, которым помиловала 9 осужденных за различные преступления женщин.

По информации пресс-службы президента Грузии, все помилованные президентом женщины имеют одного или более малолетних детей, а преступления, которые они совершили, не относятся к категории тяжких. 9 заключенных женщин покинут пенитенциарные учреждения сегодня в течение дня.

Ранее специальная пенитенциарная служба сообщила о закрытии так называемой Матросовской тюрьмы, где в основном и содержались заключенные женщины, а также бывшие политики и чиновники. Причиной ликвидации учреждения назвали ветхость его здания. Заключенных этой тюрьмы поэтапно переведут в тюрьму №12 в Рустави.

По данным на 7 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 195 случаев коронавируса. 39 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 4708 человек, а в стационарах — 370 пациентов.