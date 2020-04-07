Сеул, , 12:35 — REGNUM 6 апреля министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером, они обсудили способ оплаты труда южнокорейских специалистов на американских военных базах в Южной Корее, отправленных с 1 апреля в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

В рамках 20-минутного разговора представитель Южной Кореи обратился к властям США с просьбой решить вопрос с частичной оплатой труда южнокорейских специалистов, несмотря на то, что новое соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее еще не подписано, а также отметил, что задержка в подписании нового соглашения не должна повлиять на союз Сеула и Вашингтона.

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Точные комментарии министра обороны США по данному вопросу неизвестны, однако многие эксперты полагают, что в настоящее время решить вопрос с заработной платой не удастся, поскольку США настаивают на подписании «справедливого» соглашения.

Напомним, что представители Южной Кореи и США провели семь раундов переговоров по вопросам распределения военных расходов, однако так и не пришли к окончательному решению.

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