Мадрид, , 12:23 — REGNUM Для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции необходимо принять новый экономический план. При этом принимать меры нужно незамедлительно. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Мы не можем ждать, пока угроза в области здравоохранения закончится, чтобы начать противостоять экономической проблеме», — подчеркнул Боррель.

В этой связи многие упоминают план Маршалла, однако, как отметил Боррель, проблема в том, что «у нас нет никакого «мистера Маршалла», теперь «мистер Маршалл» — это мы».

«Может потребоваться некий «план Маршалла» для Африки, чтобы богатые страны помогли всему континенту, но не будет никакого Маршалла, который придёт на помощь богатой на сегодня Европе», — сказал Бореель.

Он напомнил, что на сегодня мировая экономическая и геополитическая ситуация не имеет ничего общего с той, которая была после Второй мировой войны, когда и была создана программа США по восстановлению экономики в европейских странах — «план Маршала».

«Нам нужен план прямо сейчас. Чтобы компании не закрывались одна за другой, — подчеркнул Боррель. — Мы были поражены гигантской экономической нейтронной бомбой».

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По словам Борреля, главное на сегодня — добиться скоординированных действий между всеми странами мира.

«Это глобальный кризис. Мы можем победить эпидемию в Европе, но если мы не победим её в Африке, нам всё равно будет угрожать опасность», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что распространение коронавируса в очередной раз доказало, что Европейский союз строился не для согласованной помощи населению, а для обеспечения комфортных условий европейскому финансовому капиталу.

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