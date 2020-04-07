Париж, , 12:21 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого перевели в реанимацию с коронавирусом, передает BFM TV.

«Я знаю его силу, и я убежден, что он воспользуется своими ресурсами», — отметил глава МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан также похвалил «способность» Бориса Джонсона «преодолевать это испытание».

«В любом случае, я желаю ему хорошего выздоровления. И именно эта госпитализация является символом серьезности кризиса, который затрагивает всех», — добавил глава французской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что морально поддерживает Бориса Джонсона, находящегося в реанимационном отделении с коронавирусом, и пожелал ему скорее миновать это испытание.

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