Ярославль, , 12:17 — REGNUM Ярославские коммунисты просят правительство России обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты. Обращение об этом депутаты КПРФ в Госдуме России в числе других документов передали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину 6 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Больница Yarregion.ru

Ранее ярославские коммунисты обратились к Геннадию Зюганову с просьбой поставить этот вопрос перед правительством России. По их данным, в Ярославской инфекционной больнице по состоянию на 2 апреля отсутствовали респираторы класса ffp2 и противоэпидемические костюмы, аналогичная ситуация была и в других больницах. 6 апреля эта тема прозвучала во время видеоконференции депутатов КПРФ с Михаилом Мишустиным.

«На видеоконференции Геннадий Зюганов рассказал Михаилу Мишустину о необходимости защиты медиков, после конференции наше обращение было передано в правительство. Надеемся, что эта проблема будет решена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

В своем обращении коммунисты указывали, что врачи контактируют с опасными больными, обеспечение их средствами защиты возложено на работодателя.

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