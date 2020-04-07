Москва, , 12:15 — REGNUM В Госдуме предсказывают президенту США Дональду Трампу будущее из «Звездных войн».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») назвал Трампа космическим колонизатором.

«Трамп, конечно, фантазер, но, как показывает реальность, будущее приближается гораздо быстрее, чем мы успеваем это осознать. «Межгалактический колонизатор» Трамп уже примеряет шлем Дарта Вейдера и прикидывает, сколько триллионов долларов он может уже сегодня выделить на создание «Звезды смерти». А там и до геноцида «лунных индейцев» дойдет…» — рассуждает Журавлёв в Facebook.

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