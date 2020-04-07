Москва, , 12:06 — REGNUM Законопроект, регулирующий возврат консульских сборов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Предусматривается возврат излишне уплаченных заявителями сумм в случае отказа заявителей от совершения консульского действия до обращения в этих целях к консульскому должностному лицу.

Кроме того, возврату подлежат сборы в случае отказа консульского должностного лица в совершении отдельных видов консульских действий — нотариальных, а также отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче загранпаспортов гражданина Российской Федерации.

В частности, в 2019 году по 446 заявлениям было отказано консульскими должностными лицами в выдаче загранпаспортов гражданина РФ.