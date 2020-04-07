Москва, 7 апреля 2020, 12:14 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп, подписавший указ о добыче ресурсов в космосе, таким образом отвлекает население от темы коронавируса. Об этом заявил 7 апреля член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
По словам сенатора, вопрос освоения Луны требует переговоров с другими странами. Так, Россия обладает не меньшим, чем США, правом на разработку ресурсов естественного спутника Земли.
«Мне кажется, что в этом шаге больше пропаганды, чем реальности. Ну и, конечно, страну надо отвлечь от коронавируса», — приводит слова Морозова РИА Новости.
Он добавил, что сегодня этот вопрос для мира точно не главный, а США всё равно не смогут решить его в одиночку.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США подписал указ, закрепляющий право своей страны на добычу космических ресурсов. В документе указано также, что соответствующие соглашения с другими странами нужно обсудить в течение шести месяцев.
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