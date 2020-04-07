Вашингтон, , 11:57 — REGNUM

В вопросах освоения Луны на США может повлиять либо их собственный коллапс, либо совместное силовое давление со стороны Китая и России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 апреля, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США подписал указ, в котором закреплено право граждан США на добычу космических ресурсов, в частности — на коммерческое освоение ресурсов Луны. В пресс-службе Трампа отметили, что США не признают Соглашение о деятельности государств на спутнике Земли (согласно которому Луна считается общим достоянием человечества).

«Для меня эта позиция американского государства служит показателем, прежде всего, состояния нашей космической отрасли. Вспомните эпоху СССР: разве США в те годы осмелились бы делать подобное заявление?

Сегодня всё иначе. Наша космическая отрасль ослаблена предельно: сказались последствия разрушения единой страны и единого промышленного комплекса, предательство, отсутствие должного финансирования, воровство. Конкурентов в нас американцы сегодня не видят — во всяком случае, в космосе. Не видят они конкурента и в Китае. Значит, они будут делать на Луне и в космическом пространстве в целом то, что захотят, и никто их не остановит. Пока.

Говорить же о том, что они «нарушают международное право», имеющиеся многосторонние договорённости, взывать к духу ООН, конечно, надо, но практического эффекта это не даст.

Печально, что это так. Американцы могут нанести существенный вред уникальному космическому телу — Луне, которое надо исследовать предельно бережно. Причём именно исследовать, ибо добыча там ресурсов, тем более частными лицами, была бы преступлением перед будущими поколениями жителей всей нашей планеты.