Багдад, , 12:08 — REGNUM Шиитские политические группы Ирака договорились бойкотировать процесс утверждения в должности премьер-министра страны Аднана аз-Зурфи. Об этом 7 апреля сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

По словам источника, речь идет о фракции «Фатх», движении «Хикма» и о «Коалиции правового государства». Как отмечает собеседник издания, обсуждение данного вопроса происходило между лидерами указанных политических группировок.

Отмечается, что трое лидеров достигли соглашения о бойкоте указанного политика и выдвижении собственной кандидатуры — главы иракской разведывательной службы Мустафы Кадеми.

Кадеми возглавляет ведомство с 2016 года, он приобрел известность умеренного шиитского политика, способного играть роль посредника в конфликтных ситуациях между шиитскими группировками.

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