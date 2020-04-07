Киев, , 11:46 — REGNUM Т.н. «антиколомойский» законопроект, который сейчас рассматривает Рада, выписан под одного человека, и при этом «ломает» целый ряд кодексов, заявила 7 апреля народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии «Новому времени».

ИА REGNUMнапоминает, что в документ, который запрещает возврат «Приватбанка» структурам Игоря Коломойского, после голосования в первом чтении внесли более 16 тыс правок, в т.ч. — порядка 1,5 тыс. правок подала Василевская-Смаглюк. Принятие законопроекта является одним из ключевых условий получения поддержки от МВФ.

По словам депутата, при голосовании в нынешней редакции возникает очень много противоречий с положениями ключевых кодексов — хозяйственного, гражданского, кодекса об административных правонарушениях, кодекса административного судопроизводства и т.д.

Василевская-Смаглюк добавила, что выступает за то, чтобы проект закона писался не только «под Коломойского», но и учитывал всех бывших владельцев банков, которые имеют претензии к Национальному банку.

ИА REGNUM отмечает, что наибольшее количество правок к документу — более 6 тыс. — внес внефракционный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из «Слуги народа» за постоянные голосования вразрез с позицией фракции. От комментариев для прессы Поляков пока что воздержался.