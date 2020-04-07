Ашхабад, , 11:43 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил вице-премьер-министру Чары Гылыджову строгий выговор с последним предупреждением. Об этом сообщают туркменские СМИ.

Взыскание заместитель главы правительства получил за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подчиненных ему министерств и ведомств, отвечающих за деятельность предпринимательского сектора.

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Бердымухамедов поручил Гылыджову в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке частных производственных предприятий и внести их список на его рассмотрение.

«В первую очередь, они должны быть направлены на стимулирование предпринимательской деятельности граждан, недопущение сокращения количества рабочих мест, а также на создание новых возможностей для трудоустройства», — подчеркнул он.

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