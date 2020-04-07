Киев, 7 апреля 2020, 11:43 — REGNUM После пандемии коронавируса мир никогда не станет прежним, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщило 7 апреля издание «Левый берег».
По его словам, реальные последствия пандемии станут понятны после того, как пройдёт пик заболеваемости.
Разумков спрогнозировал, что в мире будет наблюдаться тенденция к созданию производств замкнутого цикла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский назвал коронавирусом не «чёрным лебедем» — событием, которое негативно влияет на мировую экономику, а «чёрным драконом», последствия которого катастрофичны.
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