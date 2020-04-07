Киев, , 11:43 — REGNUM После пандемии коронавируса мир никогда не станет прежним, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщило 7 апреля издание «Левый берег».

По его словам, реальные последствия пандемии станут понятны после того, как пройдёт пик заболеваемости.

«Я думаю, мы будем видеть процесс деглобализации во всех планах, начиная от политического и экономического. Мы это уже видим это в Европе, где каждый сам за себя. Где свои интересы ставятся выше глобально-мировых», — рассказал он.

Разумков спрогнозировал, что в мире будет наблюдаться тенденция к созданию производств замкнутого цикла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский назвал коронавирусом не «чёрным лебедем» — событием, которое негативно влияет на мировую экономику, а «чёрным драконом», последствия которого катастрофичны.

Читайте также: Коронавирус обрушит нефть ниже 50 долларов за баррель — прогноз