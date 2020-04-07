Иерусалим, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц оказались в тупике по вопросу о формировании коалиционного правительства, об этом 7 апреля сообщает газета Haaretz.

Ранее стороны договорились об условиях по аннексии территорий, расположенных на Западном берегу реки Иордан, что дало надежду на прорыв в переговорах о коалиции, однако политики, по всей видимости, зашли в тупик в связи с вопросом о назначении судей.

«Достигнув взаимопонимания по всем вопросам, партия «Ликуд» попросила приостановить переговоры о назначении судей», — приводит издание заявление правящей партии страны.

Напомним, Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц являются наиболее популярными политиками в стране, в результате нескольких выборов в Израиле им не удавалось формировать правительство по причине недостаточного количества мест, полученных в парламенте по итогам голосования.

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