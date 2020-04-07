Киев, , 11:28 — REGNUM Служба безопасности Украины должна бросить все дела и начать сажать учителей, которые ведут телеуроки в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», заявил 7 апреля украинский политический эксперт Максим Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что 6 апреля на Украине официально стартовал проект онлайн — уроков для школьников, которые несколько часов в день показывают ведущие телеканалы страны. В первый же день возникло несколько конфликтных ситуаций, самой громкой из которых стал урок истории для 11-х классов, где обсуждалась тема перестройки в СССР и роли в тех событиях Михаила Горбачева.

Кухар, не конкретизируя о чем говорит, заявляет, что учителя, работающие в рамках проекта, на всю страну «несут какую-то дикую пропаганду, подрывающие основы нацбезопасности».

«Это не больные люди — это лица, сознательно совершающие госизмену, которая отягощена массовой пропагандой», — добавил эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что ранее учителям одной из школ Львова запретили использовать трансляции уроков на трех телеканалах, которые руководство учебного заведения считает в целом «антиукраинскими».

Официальных заявлений от силовиков относительно уроков «Всеукраинской школы онлайн» пока не последовало.