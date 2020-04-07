Джакарта, , 11:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил всех жителей страны носить медицинские маски вне дома, сообщает Kompas.

«Мы хотим, чтобы каждый гражданин, который вынужден покинуть дом, обязательно одевал маску», — заявил глава государства во время встречи с целевой группой по борьбе с коронавирусом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование медицинских масок всеми гражданами в общественных местах для предотвращения распространения и передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, местное правительство на острове Бали получит 20 тысяч наборов для проведения экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи экспресс-тестов на коронавирус доставят на остров Бали