Джакарта, 7 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил всех жителей страны носить медицинские маски вне дома, сообщает Kompas.
«Мы хотим, чтобы каждый гражданин, который вынужден покинуть дом, обязательно одевал маску», — заявил глава государства во время встречи с целевой группой по борьбе с коронавирусом.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование медицинских масок всеми гражданами в общественных местах для предотвращения распространения и передачи коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, местное правительство на острове Бали получит 20 тысяч наборов для проведения экспресс-тестов на коронавирус.
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