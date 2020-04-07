Париж, , 11:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что около двух млрд медицинских масок, заказанных Францией у Китая, будут доставлены к концу июня, передает BFM TV.

По словам главы МИД страны, заказанные Францией маски будут доставлены целой серией авиарейсов к концу июня.

«Сегодня Китай — это мастерская мира по производству масок. Роль французской дипломатии заключается в том, чтобы быть представителем в области заказов, организованных министерством здравоохранения», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна станет «автономной в производстве масок».

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