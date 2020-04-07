Москва, , 10:59 — REGNUM Законопроект об обязательном перерасчете платы за услуги ЖКХ при их фактическом непредоставлении правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Правительство предлагает отказаться от системы штрафов и ввести перерасчет в пользу потребителя.

В частности, устанавливается, что изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время.

Кроме того, законопроектом устанавливается, кем осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Сейчас частью 4 статьи 157 Жилищного кодекса РФ предусматривается, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены правительством.