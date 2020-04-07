Донецк, , 10:57 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с шестой годовщиной провозглашения ДНР, сообщила 7 апреля пресс-служба политика.

«Ровно шесть лет назад, 7 апреля 2014 года, произошло историческое событие — была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, положившая начало созданию нашего государства», — заявил он.

Пушилин напомнил, что поводом для отделения от Украины стал антиконституционный переворот в Киеве в феврале 2014 года. Итогом переворота стало бегство законного президента Украины Виктора Януковича за пределы страны.

«Мы подтвердили свой генетический код и свою русскую самобытность. Мы отстояли своё право называться русскими… в этот светлый день хочется вспомнить всех павших в бою и мирных жителей нашей республики — тех, кто сказал «Нет» фашизму!» — написал на своём telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна взять под контроль границу с Россией и провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса.

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