Донецк, 7 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с шестой годовщиной провозглашения ДНР, сообщила 7 апреля пресс-служба политика.
Пушилин напомнил, что поводом для отделения от Украины стал антиконституционный переворот в Киеве в феврале 2014 года. Итогом переворота стало бегство законного президента Украины Виктора Януковича за пределы страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна взять под контроль границу с Россией и провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса.
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