Москва, , 10:53 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Прежде всего, предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Также исключаются требования о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств. Норма коснется и иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим в этом браке общих детей, а также иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории страны.

Также законопроектом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации — для целей получения гражданства РФ.

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