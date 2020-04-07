Москва, , 10:51 — REGNUM Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Молдавии и Белоруссии правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Законопроектом предлагается предоставить право обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в Российской Федерации иностранным гражданам, имеющим гражданство Молдавии или Украины.

Эти преференции предлагается также распространить на граждан Белоруссии в рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства, а также на граждан Республики Казахстан, «в связи с тем, что русский язык в данном государстве употребляется официально и указанные лица используют его в повседневной жизни», следует из сопроводительных документов.

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