Сеул, , 10:52 — REGNUM В Южной Корее в рамках усилий по укреплению контроля за соблюдением режима самоизоляции намеренны ввести электронные браслеты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данный вопрос будет обсуждаться сегодня, 7 апреля, на закрытом заседании правительства, которое пройдет под председательством премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Как отметил неназванный представитель правительства, электронные браслеты являются более эффективным средством контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Известно, что вопрос о необходимости введения электронных браслетов возник в связи с продолжающимися нарушениями рекомендаций правительства.

По состоянию на 4 апреля, режим самоизоляции нарушили 37 248 человек.

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