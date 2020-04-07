Москва, , 10:50 — REGNUM Для профессиональных распространителей фейков предусмотренное законом наказание адекватно, в отношении же тех, кто не преследует политических или иных корыстных целей, необходимо ограничиваться предупреждениями и разъяснительной работой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 апреля, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.

31 марта Госдума утвердила законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях, днем позже закон был подписан президентом.

«Причин распространения недостоверной информации может быть много. Ч аще всего проблема в том, что люди не умеют отличать достоверную информацию от недостоверной, факты от вымысла, предположения или выдумки.

З лоумышленников, планомерно распространяющих фейки , на самом деле очень мало. Это как правило профессионалы, намерено занимающиеся социальной инженерией, и установить их непросто.

Обычные же люди попадаются, скорее , на желании прославит ь ся, получить новых подписчиков или комментарии в блогах — ведь так называемые « лайки» в какой -то степени служат своеобразной цифровой валютой.