Москва,
7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Для профессиональных распространителей фейков
предусмотренное законом
наказание адекватно, в отношении же
тех, кто не преследует политических или иных корыстных целей, необходимо ограничиваться предупреждениями и разъяснительной работой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 апреля, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
31 марта Госдума утвердила законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях, днем позже закон был подписан президентом.
«Причин распространения недостоверной информации может быть много. Чаще всего проблема в том, что люди не умеют отличать достоверную информацию от недостоверной, факты от вымысла, предположения или выдумки.
Злоумышленников, планомерно распространяющих фейки, на самом деле очень мало. Это как правило профессионалы, намерено занимающиеся социальной инженерией, и
установить
их
непросто.
Обычные
же
люди попадаются, скорее, на желании прославиться, получить новых подписчиков или комментарии в блогах — ведь так называемые «лайки» в какой-то степени служат своеобразной цифровой валютой.
Правоохранительным органам надо жестко различать умысел и неоднократность размещения недостоверных данных, введение в заблуждение граждан — и банальное непонимание среды, где
эти люди
оставляют свои комментарии или мнения. Для профессиональных распространителей фейков
предусмотренное законом
наказание адекватно, а
в отношении
тех, кто не преследует политических или иных корыстных целей, необходимо ограничиваться предупреждениями и разъяснительной работой», — отметил Борис Едидин.