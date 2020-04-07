Москва, , 10:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил предложение Ивановской области не сдавать в аренду жилье москвичам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Ограничительные меры должны быть не только обоснованными, но и безупречно юридически оформленными, а не подменяться рекомендациями, подобными тем, с которыми публично выступил глава департамента здравоохранения Ивановской области. Он призвал ивановцев не сдавать жилье москвичам. Каков статус таких «советов» официальных лиц — непонятно. А значит, никто не может нести ответственность ни за пренебрежение ими, ни за следование им», — говорит Миронов.

Тут нужна ясность, «рекомендации» же только вносят совершенно излишнюю нервозность в настроение людей и в их отношения друг с другом, полагает парламентарий.

При этом депутат согласен с тем, что именно из Москвы как важнейшего транспортного центра коронавирус расходится по всей стране, оправданы опасения относительно прибывающих из столицы.