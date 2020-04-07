Симферополь, , 10:36 — REGNUM Первым заместителем министра информации и связи Крыма назначили руководителя управления информации и пресс-службы главы республики Екатерину Немчинову. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства РК.

«Назначить Немчинову Екатерину Викторовну на должность первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», — сказано в документе.

Немчинова занимала руководила пресс-службой главы Крыма с 2014 года.

«Сегодня перехожу на новый этап: буду трудиться в должности первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым под непосредственным руководством Михаила Сергеевича Афанасьева. Основное направление работы — информационная политика», — написала на своей странице в Facebook Екатерина Немчинова.

Руководить пресс-службой главы Крыма будет Анна Ченская.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу администрации города Саки Михаила Афанасьева назначили на пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма в середине февраля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымский министр внутренней политики, информации и связи уходит в отставку