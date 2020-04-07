Симферополь, 7 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Первым заместителем министра информации и связи Крыма назначили руководителя управления информации и пресс-службы главы республики Екатерину Немчинову. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства РК.
Немчинова занимала руководила пресс-службой главы Крыма с 2014 года.
Руководить пресс-службой главы Крыма будет Анна Ченская.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу администрации города Саки Михаила Афанасьева назначили на пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма в середине февраля 2020 года.
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