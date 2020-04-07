Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за содействие в возвращении американцев, которые оказались за рубежом во время пандемии коронавируса. Об этом Помпео написал в социальной сети Twitter.

«Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», — рассказал он.

Как сообщила пресс-служба офиса президента Украины, Помпео и Зеленский обсудили борьбу с коронавирусом, а также возможность получения кредитных гарантий от США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого госпитализировали в связи с коронавирусом.

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