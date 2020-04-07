Рига, , 10:28 — REGNUM На заседании коалиции правящих партий в Латвии достигнуто согласие о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране ещё на месяц. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая перед журналистами после заседания коалиционного совета.

«Мы видим, что рост заболеваемости не растёт каждый день. Даже немного падает. Это означает, что принятые меры работают, но не означает, что препятствия преодолены», — сказал он.

Премьер-министр Латвии сообщил, что принято решение о продление режима ЧС в стране, введённого из-за пандемии COVID-19 на срок с 13 марта до 14 апреля, ещё на четыре недели, до середины мая.

Напомним, на данный момент в Латвии отменены занятия в школах и спортивных секциях. Кроме того, в стране запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах.