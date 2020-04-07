Москва, , 10:15 — REGNUM Агрессивные планы по захвату планет вредят плодотворному сотрудничеству между странами. Об этом 7 апреля заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, сообщили в пресс-службе корпорации.

Он напомнил, что в истории были примеры захвата одной страны территории другой страны в своих интересах. «Все помнят, что из этого вышло», — сказал Савельев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. В документе написано, что Вашингтон не считает космическое пространство всеобщим достоянием.

Кроме того, США не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое в декабре 1979 года Генассамблеей ООН.

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