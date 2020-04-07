Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Соединённые Штаты продолжат свою санкционную политику в отношении Ирана, несмотря на звучащие призывы к облегчению санкций против Тегерана на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что иранские власти пытаются под предлогом помощи народу Ирану в борьбе с распространением COVID-19 привлечь средства для спонсирования террористических операций.

«Хитроумная кампания иностранного влияния Ирана, направленная на смягчение санкций, имеет своей целью не облегчение или улучшение здоровья иранского народа, а сбор средств для его террористических операций», — говорится в документе.

Также отмечается, что с 2012 года иранский режим потратил свыше $16 млрд на «финансирование своих террористических агентов за рубежом, в то время как иранская государственная система здравоохранения по-прежнему катастрофически недофинансируется».

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Также в Госдепе подчеркнули, что «санкции США не препятствуют поступлению гуманитарной помощи в Иран». Это касается продовольствия, сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинских изделий.

«Тем не менее иранский режим по-прежнему призывает к снятию санкций. Очевидно, их приоритет — наличные, а не лекарства», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что Соединённые Штаты должны снять санкции, введённые в отношении Ирана, так как они мешают борьбе с коронавирусом, который, по словам Ашена, является международной проблемой.

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