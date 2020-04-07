Джакарта, , 10:11 — REGNUM Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг Бом заявил, что причина, по которой Южная Корея сделала Индонезию одной из приоритетных стран для оказания гуманитарной помощи, заключается в том, что между странами заключено специальное стратегическое партнерство, сообщает Antara.

«Страны поддерживают уникальные тесные отношения, а именно специальное стратегическое партнерство. Индонезия является единственной страной из десяти членов АСЕАН, которая установила подобные отношения с Южной Кореей», — отметил посол.

По его словам, Южная Корея включает Индонезию в список приоритетных стран для обмена опытом и знаниями в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, посол Южной Кореи в Индонезии сообщил, что ряд южнокорейских компаний проявили интерес к участию в оказании помощи Индонезии, в том числе LG Group и Korea Midland Power Co., которые объявили о планах по предоставлению наборов для проведения тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи провела видеоконференцию с министром экономики Индонезии Аирланггом Хартарто.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и Индонезии провели телефонный разговор