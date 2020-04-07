Варшава, , 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней. Об этом 7 апреля сообщает агентство PAP со ссылкой на свои источники.

Представители правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) подчеркнули в комментарии журналистам агентства необходимость проведения выборов в назначенное время несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекцией.

Противники ПиС утверждают, что законодатели пренебрегают здоровьем своих граждан в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, на сегодняшний день в Польше зафиксировано 4 тыс. 413 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся людей достигло 107 человек. Выборы в стране назначены на 10 мая.

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