Москва, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг имеющих право оказывать государственные и муниципальные услуги, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.
Предлагается предоставить право экспертам оказывать услуги. При этом речь идет о тех экспертах, которые являются уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать необходимые и обязательные услуги. Например, при проведении экспертизы заявленных к вывозу (временному вывозу) культурных ценностей для получения разрешения на вывоз культурных ценностей или при проведении государственной историко-культурной экспертизы.