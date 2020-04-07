Махачкала, , 09:33 — REGNUM Выборы главы состоялись в Унцукульском районе Дагестана. Решением районных депутатов на должность на пятилетний срок вновь избран 57-летний Иса Нурмагомедов, покинувший этот пост в начале марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе администрации района.

Иса Нурмагомедов возглавил Унцукульский район в 2015 году, перед этим некоторое время занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Месяц назад он досрочно ушел в отставку незадолго до истечения срока своих полномочий, но тогда же заявил, что намерен заново баллотироваться на эту должность.

В разные годы Нурмагомедов также был председателем унцукульского районного собрания депутатов и начальником межрайонной инспекции налоговой службы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной схеме в Дагестане были переизбраны главы Кайтагского, Карабудахкентского и Курахского районов. Подав в отставку в начале марта, все они позже повторно сыскали поддержку у районных депутатов.

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