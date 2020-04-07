Париж, 7 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер попросил префектов «рассмотреть в каждом конкретном случае» необходимость ужесточения мер в случае нарушения режима самоизоляции, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что глава МВД страны попросил префектов принять меры, которые необходимы, в частности, для ограничения практики индивидуальных занятий спортом, чтобы обеспечить строгое соблюдение условий изоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с главой Ирана Хасаном Рухани, что Франция готова продолжать гуманитарное сотрудничество.
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