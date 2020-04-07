Киев, , 09:14 — REGNUM Бывшему главарю экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко предъявят документ о подозрении в совершении преступления, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова 7 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

По её словам, это может быть либо подозрение в убийстве или превышении допустимой самообороны — квалификация будет зависеть от решения стороны обвинения.

Венедиктова опровергла заявление бывшего заместителя Виктора Трепака, который утверждал, якобы она требовала предъявить подозрение Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года Сергей Стерненко вступил в конфликт с двумя мужчинами. В результате стычки один мужчина был ранен, а второй скончался в результате ранений.

Свои действия радикал снимал на видео и транслировал в интернет. Он заявил, что является владельцем холодного оружия, которым было совершено убийство. Позже запись была удалена.

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал результаты экспертизы, которая пришла к выводу, что погибший успел отбежать примерно на сто метров, когда ему был нанесён второй, смертельный удар.

«Мне кажется, что версия, будучи вооруженным холодным оружием, пробежал 99 метров и убил безоружного самообороняясь, будет смотреться несколько экзотично даже по нашим меркам. Но, посмотрим, приступайте уже, уважаемые прокуроры, вопрос немного затянулся», — прокомментировал высказывание Венедиктовой депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила предшественника Венедиктовой — экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапку в том, что он «покрывает убийцу».

Читайте также: Генпрокурор Украины покрывает убийцу — экс-министр юстиции