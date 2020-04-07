Самара, , 09:07 — REGNUM Решение вернуть с 1 мая 2020 года единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые их получали по состоянию на 1 марта 2017 года, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По его словам, таких заслуженных людей в регионе почти 90 тысяч человек. Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.

Дмитрий Азаров также сообщил, что в Самарской области 325 тружеников тыла до сих пор не обеспечены жильем. Но поскольку этот год особенный — год 75-летия Победы в Великой отечественной войне, то он принимает решение обеспечить всех нуждающихся тружеников тыла жильем уже в текущем году.