Пермь, 7 апреля 2020, 09:00 — REGNUM В Пермском крае внесено изменение в расписание пригородных электропоездов. Причиной стала ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на портале Свердловской железной дороги.
Из-за неблагоприятной эпидобстановки и снижения пассажиропотока с 6 по 30 апреля отменяют 22 электрички на Горнозаводском направлении (Пермь — Левшино — Чусовская — Теплая Гора), Западном направлении (Пермь — Оверята — Верещагино) и Восточном (Пермь — Кунгур — Кордон).
Решение о временном приостановлении работы электричек принято министерством транспорта Пермского края и АО «Пермская пригородная компания».