Москва, , 08:38 — REGNUM На сегодняшний день российские военные, которые прибыли в Италию для оказания помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 30 населённых пунктах Ломбардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 7 апреля.

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Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты совместно с итальянскими коллегами обработано более 34 зданий и сооружений, свыше 180 тыс. кв. метров внутренних помещений и более 16 тыс. кв. метров дорог с твёрдым покрытием.

Работы по санобработке зданий проводились в трёх населённых пунктах Ломбардии: в городах Сканцорошате, Горлаго и Палоско.

Мэр Горлаго Елена Грена встретила российских и итальянских военнослужащих в пансионате Святого Джузеппе и поблагодарила за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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«Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся из-за эпидемии COVID-19, принесла в наши дома болезни и страдания, но в очередной раз заставила нас понять, что такие ценности, как умение проявить соболезнования и оказать помощь в трудную минуту, спасут нас», — сказала мэр города.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россия направила в Италию с гуманитарной миссией 15 самолётов ВКС России. Они доставили в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса, около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество.