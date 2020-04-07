История вопроса

На фоне северокорейского кризиса интенсифицировался обмен заявлениями, взаимными угрозами и обвинениями между официальными представителями США и КНДР. Этот обмен, а также идущие полным ходом военные приготовления США и КНДР, включая испытания ракетного и ядерного оружия, к возможной эскалации конфликта до полномасштабной войны и являются основными темами новостей данного сюжета.