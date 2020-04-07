Сеул, 7 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США вновь замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.
Согласно опубликованным данным, крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W пролетел над Чхунчхоном, Кванджу провинции Кёнгидо, столичным регионом и городом Инчхоном.
Известно, что данная модель самолёта была замечена в корейском небе 4 апреля.
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По мнению экспертов, американские военные совершают полёты для отслеживания признаков активности северокорейских мобильных ракет-носителей и ракетных баз.