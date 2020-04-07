Париж, , 08:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с главой Ирана Хасаном Рухани, что Франция и ее европейские партнеры по-прежнему готовы продолжать гуманитарное сотрудничество, сообщает Le Figaro.

В ходе беседы Эммануэль Макрон еще раз попросил Иран соблюдать свои ядерные обязательства и освободить франко-иранского исследователя Фарибу Адельха, заключенную в тюрьму в июне 2019 года.

«Первые шаги по реализации бартерного механизма, установленного между Ираном и Европой после выхода США из Тегеранского соглашения о ядерной программе, являются позитивными, но недостаточными», — заявил президент Ирана Хасан Рухани своему французскому коллеге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце опровергли информацию о том, что президент Франции провел выходные в летней резиденции Форт Брегансон.

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