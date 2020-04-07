Кидаль, , 08:28 — REGNUM Пандемия коронавируса оказала необычное воздействие на политическую обстановку в Мали, где некоторые повстанческие и правительственные силы в отдаленном городе Кидаль сообщили о готовности к сотрудничеству для подготовки к карантинным мерам. Об этом передает ВВС Africa.

В разговоре с корреспондентом телерадиокомпании в Кидале лидер сепаратистских повстанцев Билал аг Ашериф рассказал о планах объединения для борьбы «с общим врагом».

Он сказал, что необходимы дополнительные совместные действия против коронавируса. Однако тенденции к сотрудничеству появились здесь впервые, заметил корреспондент.

По информации журналистов, правительство Мали годами боролось с сепаратистским восстанием, а в последнее время столкнулось с резким ростом атак со стороны исламистских группировок. В результате чего в последние годы более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.