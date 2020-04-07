Сеул, , 08:23 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с британским коллегой Домиником Раабом, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога глава МИД Южной Кореи выразила соболезнования в связи с гибелью людей и увеличением числа заражённых, а также пожелала скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, у которого выявили коронавирус. Она также отметила необходимость поддержания прямого авиасообщения между странами и тесного сотрудничества с целью не допустить перебоев в обмене людьми.

В свою очередь, Доминик Рааб напомнил о заинтересованности британского правительства в увеличении закупок наборов для диагностики коронавируса южнокорейского производства, а также поддержал Кан Гён Хва в сохранении авиасообщения, добавив, что 3 апреля граждане Великобритании были эвакуированы из Лаоса через Южную Корею.