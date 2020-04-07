Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае граждане смогу выехать на дачи в период режима жесткой изоляции. Переездом могут воспользоваться те, кто решит сменить место самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

По инициативе врио главы Прикамья Дмитрия Махонина оперштаб принял решение — разрешить пермякам выезд из города на свои дачные участки как смену места самоизоляции. Разрешение будет действовать с 8 апреля. Пока горожане смогут покинуть свои дома и переехать на дачи только на личном транспорте.

По словам Махонина, ему поступает много обращений с просьбой о смене места самоизоляции. «Мы видим эффективность принимаемых мер, при этом находиться все время дома действительно тяжело. Поэтому если у жителей есть возможность переместиться на длительное пребывание на дачный участок, то считаю такое решение допустимым», — сказал врио губернатора.

Напомним, жесткий режим самоизоляции введен в регионе со 2 апреля. В Пермском крае подтверждён 21 случай коронавируса. Среди них два случая со смертельным исходом, пять человек выздоровели.