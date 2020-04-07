Париж, , 08:07 — REGNUM В Елисейском дворце опровергли информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон провел выходные в летней резиденции Форт Брегансон, сообщает Le Monde.

Согласно официальным данным, глава государства находился в Париже 4−5 апреля.

Ранее несколько французских изданий сообщили, что президент вместе с супругой отправились в Форт Брегансон, чтобы отдохнуть там две недели. При этом, Эммануэль Макрон напоминает жителям страны, что категорически запрещается отправляться в отпуск во время самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренних дел Франции заявили, чтопроверки со стороны полиции и жандармерии будут «намного строже».

Читайте также: МВД Франции: контроль со стороны полиции будет «намного строже»