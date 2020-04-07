Киев, , 07:42 — REGNUM Весенний призыв на военную службу, который в очередной раз начался в Республике Крым и городе Севастополе вызвал негодование в министерстве иностранных дел Украины, 6 апреля сообщается на сайте ведомства.

В Киеве заявили о том, что Россия, проводя призывную кампанию в Крыму, якобы нарушает международное гуманитарное право. В украинском МИД потребовали отменить призыв на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получит шанс «вернуть» Крым только после распада России.

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